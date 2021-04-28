New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Bir eşik aşıldı: İsrailli yetkililer ile apartheid ve zulüm suçları" başlıklı 213 sayfalık rapor yayımladı.

Raporda İsrail’e sert suçlamalar yöneltildi ve Tel Aviv, işgal altındaki Filistinlilere ve İsrail içindeki Arap azınlığa karşı “apartheid ve zulüm” politikaları yürütmekle suçlandı.

Raporda, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşamın çoğu alanında, İsrailli yetkililer metodik olarak Yahudi İsraillilere ayrıcalık tanıyor ve Filistinlilere karşı ayrımcılık yapıyor. Önde gelen İsrailli yetkililerin yasaları, politikaları ve açıklamaları, Yahudi İsrail'in demografik, siyasi güç ve toprak üzerindeki kontrolünü sürdürme amacının uzun süredir yönlendirilmiş hükümet politikası olduğunu açıkça ortaya koyuyor" denildi.

Raporda ayrıca, "Bu hedefe ulaşmak için yetkililer, kimlikleri nedeniyle Filistinlileri mülksüzleştirdi, hapsetti, zorla yerlerinden ayırdı ve boyun eğdirdi" ifadeleri yer aldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth, "Milyonlarca Filistinlinin, herhangi bir meşru güvenlik gerekçesi olmaksızın ve yalnızca Filistinli oldukları ve Yahudi olmadıkları için temel haklarını reddetmek, basitçe kötüye kullanılan bir işgal meselesi değildir" dedi.

Roth "Yahudi İsraillilere yaşadıkları her yerde aynı hak ve ayrıcalıkları tanıyan ve yaşadıkları her yerde farklı derecelerde Filistinlilere karşı ayrımcılık yapan bu politikalar, bir insanı diğerinin pahasına ayrıcalıklı kılma politikasını yansıtıyor" şeklinde konuştu.

İsrail rapora tepki gösterdi

İsrail, ülke sınırları içindeki Arap azınlığa tam haklar sağladığını savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "hem mantıksız hem de yanlış" olduğu öne sürülen rapor reddedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, raporu memnuniyetle karşıladı.

Beyaz Saray: Bu terminoloji bizim bakış açımızı yansıtmıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuya ilişkin yorumunun sorulması üzerine, "ABD yönetimi, her yıl insan hakların ilişkin kendi incelemesini yapıp bir rapor yayımlıyor. Dışişleri Bakanlığı asla böyle bir terminoloji kullanmadı. İsrail'in apartheid rejimi uygulayıp uygulamadığı sorusuna gelince, bu terminoloji bizim bakış açımızı yansıtmıyor." yorumunda bulundu.

Apartheid nedir?

Apartheid, devlet onaylı ırkçı ayrımcılık anlamına geliyor ve ve insanlığa karşı bir suç olarak kabul ediliyor.

1973 Irk Ayrımcı Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, apartheid'i "bir ırksal grubun diğer herhangi bir ırksal grup üzerinde hakimiyet kurmak ve sürdürmek ve onları sistematik olarak ezmek amacıyla işlenen insanlık dışı eylemler" olarak tanımlıyor.

UCM Başsavcısına çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının apartheid ve zulüm suçlarına inandırıcı bir şekilde karışan kişileri soruşturması ve kovuşturması gerektiğini söylüyor.

Grup ayrıca uluslararası toplumu İsrail ile ilişkilerini yeniden değerlendirmeye ve İsrail ile Filistin topraklarındaki sistematik ayrımcılık ve baskıyı araştırmak için bir Birleşmiş Milletler araştırma komisyonu kurmaya çağırıyor.