Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin 2020 yılı giyim ithalat ve ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, 2020’de COVID-19 salgını nedeniyle uluslararası ticaretin olumsuz etkilenmesi, AB’nin giyim ticaretini de bir önceki yıla göre yüzde 14 düşürdü. Son 10 yıldaki istikrarlı artışı (yüzde 24) takiben görülen azalmayla AB geçen yıl 69 milyar euro değerinde giysi ithal etti. 2019’daki giyim ithalatı 80 milyar euro’ya karşılık geliyordu.

Sıralama değişmedi, AB'ye giysi tedarikinde Çin ilk sırada

Çin, 21 milyar euro ile giyim ithalatında AB için en büyük kaynak ülke. Toplam ithalatın yüzde 30'unu karşıladığını söylemek mümkün. Pekin’i 12 milyar euro ve yüzde 18’lik pay ile Bangladeş izliyor. 3. sırada da 8 milyar euro ithalat değeri ve toplam giysi ithalatındaki yüzde 12’lik payıyla Türkiye yer alıyor.

Geçen yıl AB’den ayrılan (Brexit) İngiltere’den ithal edilen giysilerin değeri 4 milyar euro (yüzde 6). Şu sıralar koronavirüs salgınını ağır yaşayan Hindistan için ise bu miktar 3 milyar euro (yüzde 4).

Sıralama 2019’da da aynıydı. Türkiye toplam 9 milyar euro’luk giysi ihracatı ile 3'üncü sıradaydı. Türkiye'yi 5 milyar euro ile AB'den ayrılan İngiltere ve 4 milyar euro ile Hindistan izlemişti. Yani AB ülkelerinin giysi ithalatının yüzde 29'unu Çin, yüzde 19'unu Bangladeş, yüzde 11'ini Türkiye, yüzde 6'sını İngiltere ve yüzde 5'ini Hindistan üstlenmişti.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

AB dışından en çok giyim ithalatını Almanya yapıyor

Peki 2020'de AB'nin en büyük giysi ithalatçısı hangi ülke oldu?

Burada öne Almanya çıkıyor. Berlin yönetimi 17 milyar euro’luk ithalat gerçekleştirdi.

Hemen arkasında 10 milyar euro’luk ithalatla Fransa ve İspanya var.

Ticaret salgından zarar gördü, ihracat da azaldı

Öte yandan AB, geçen yıl AB üyesi olmayan ülkelere yaklaşık 30 milyar euro’luk giysi ihraç etti. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 14’lük gerileme anlamına geliyor. Oysa burada da 2010 yılına göre yüzde 64 artış yani son 10 yıldır istikrarlı bir yükselme vardı.

AB’den AB dışı ülkelere en çok giyim ihracatı yapan ülke 10 milyar euro ile İtalya. Toplam AB dışı giysi ihracatının yüzde 33'ünü İtalya karşıladı.

İtalya'yı 5 milyar euro ve yüzde 17 oranıyla Almanya, 4 milyar euro ve yüzde 14’lük payıyla İspanya ve yaklaşık 4 milyar euro/yüzde 13’lük oranıyla Fransa takip etti.

Geçen yıl yine salgının etkilerine bağlı olarak AB ticaretinin 2019'a kıyasla hem ihracat hem de ithalatta düştüğünü de ekleyelim. İhracatta görülen azalma yüzde 9,4 iken, ithalat için bu oran yüzde 11,6.