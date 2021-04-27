Birçok ülkenin merkez bankaları dijital para çıkarmak için harekete geçti. Çin’de dijital Yuan, Japonya’da dijital Yen kullanımda.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bora Erdamar, dünyadaki merkez bankalarının yüzde 80'ine yakınının kendi dijital para çalışma grupları olduğu bilgisini vererek, "Prototipleri hazırlanıyor. Çin'de dijital Yuan hayata geçirilmiş vaziyette, 4 eyalette prototip olarak uygulanıyor" dedi.

Dijital paralar merkez bankalarına bağlı

Kripto paralar ile dijital paralar teknoloji olarak benzerlik gösteriyor. Ancak aralarındaki en büyük fark dijital paranın basımı, denetimi ve güvenliğinin tamamen merkez bankaları kontrolünde olması.

Doç. Dr. Bora Erdamar, "Kripto para demek, arkasında herhangi bir otoritenin olmadığı ama bu anlamda halka mal olmuş bir para demek. Dijital paralar bu sistemden, teknolojiden feyiz alınmış ama tanımı itibarıyla merkezi yapılardır" dedi.

Uzmanlara göre, kripto paralara duyulan güvensizlik dijital parala çalışmalarını da hızlandıracak.