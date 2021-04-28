Washington DC Metropolitan Polis Departmanı, bilgisayar ağının hedeflenen bir siber saldırıda ihlal edildiğini bildirdi.

Departman şimdi ne kadar bilginin çalındığını tespit etmeye çalışırken FBI konuyu araştırmak için görevlendirildi.

Bu yılın başlarında ortaya çıkan Rusça konuşan bir fidye yazılımı grubu olan Babuk, polis departmanının dahili ağlarından "yeterli miktarda bilgi" indirdiğini öne sürdü. Grup, muhbir verilerini paylaşmakla tehdit ediyor.

Grup tarafından suç çetesi faaliyetleri ve polis istihbarat raporları hakkındaki bilgilere ulaşıldığı belirtilirken ekran görüntülerinin deepweb'de yayınlandığı ve sosyal medyada paylaşıldığı belirtiliyor.

Babuk grubu, 3 gün içinde iletişime geçilmemesi halinde polis muhbirleriyle ilgili hassas verileri yayınlama tehdidinde bulundu.

Fidye yazılımı nedir?

Fidye yazılımı, bilgisayar ağlarını karıştırmak ve bilgi çalmak için kullanılıyor.

Saldırganlar şirketleri veya kuruluşları hedef alıp sistemlerini kilitleyebilir, ardından hacklemeyi sona erdirme karşılığında büyük miktarlarda para talep edebilir.

Fidye ödenmeli mi?

İngiltere merkezli siber güvenlik danışmanlık şirketi Bridewell Consulting'in başkanı James Smith, fidye ödense bile şirketler ve kuruluşlar için riskin sona ermediğini söyledi.

Smith "Bu tür saldırılarla, veriler muhtemelen şifrelenmeden önce çalındı ve verilerin bilgisayar korsanı tarafından satılma veya depolanma olasılığı var" dedi.

Bu ayın başlarında Babuk'un Houston Rockets basketbol takımını fidye yazılımıyla hedef aldığı ve oyuncu sözleşmeleri ve finansal veriler dahil olmak üzere belgelere eriştiği iddia edilmişti.

Basında çıkan haberlere göre, ABD hükümet kurumları bu yıl 26 kez siber saldırıda hedef alındı.