Avustralya'daki Güney Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 490 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve yeni keşfedilmiş bir gezegen olan TOI-1431b ile ilgili yeni veriler topladı.

Bu gezegen güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'den 3 kat daha büyük. Ancak TOI-1431b'nin en ilginç özelliği, dayanılmaz sıcaklığı.

Gezegenin yaklaşık 2 bin 700 santigrat dereceye ulaşan gündüz sıcaklığı ve yaklaşık 2 bin 300 santigrat dereceye yaklaşan gece sıcaklığı var.

Atmosferinde hiçbir canlının hayatta kalamayacağı sıcaklığa sahip gezegenin gece sıcaklığı, şimdiye kadar ölçülen en yüksek 2'nci sıcaklık durumunda.

Astrofizik Merkezi'nden Brett Addison, tespit edilen sıcaklığı, “Gezegen, çoğu metalin erime noktasından ve erimiş lavdan daha sıcak. Gezegenin sıcaklığı bir roket motorundan çıkan egzozun sıcaklığına yaklaşıyor" şeklinde tarif etti.

Yörünge dönüşüyle de benzersiz

TOI-1431b yörüngede dönüşü nedeniyle de büyük ilgi çekti.

Gezegen geriye dönük olarak yörüngede hareket ediyor.

Addison, "Bu keşif, bu gezegenlerin atmosferlerini incelemek ve nasıl oluştuklarını anlamak için harika bir fırsat sunuyor" dedi.

İlk NASA tespit etmişti

TOI-1431b ilk olarak NASA tarafından tespit edilmişti.

Ardından Addison, gezegenin varlığını doğrulamaya yardımcı olmak için Kanarya Adaları'nda bulunan Stellar Observation Network Group teleskobunu kullanarak veri topladı.