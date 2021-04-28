Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’deki ülkelere, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kanalıyla sağlanacak finansal hibe, aşılara yönelik soğuk depolama tesisi kurulması ve nakliyat ekipmanları tedarikinde kullanılacak.

Hibelerden yararlanacak ülkeler arasında, Guatemala, Haiti, Jamaika, Nikaragua, Paraguay, Venezuela, Mısır, Etiyopya, Nijerya, Libya ve Tunus da yer alıyor.

Düzenlediği basın toplantısında aşı tedarikinin önemini anlatan Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, "Japonya’nın gücünden istifade ederek desteklerimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

Japonya'nın şimdiye kadar yerel bir COVID-19 aşısı imal etmediğini söyleyen Kyodo ajansı, gelişen ülkelerdeki aşı dağıtım ağları ve tesislerine destek verme arayışında olunduğunu anlattı.

Japonya, 2021 sonuna kadar dünya çapında 2 milyar doz COVID-19 aşısı teslim etmeyi hedefleyen COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) da 200 milyon dolar taahhüt etmişti.