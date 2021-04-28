ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Türkiye’nin Irak ve Suriye konusunda haklı güvenlik kaygılarının olduğunu ve bunu anladıklarını belirtti.

"Türkiye ile yapmaya çalıştığımız şey, mutabakat kurabileceğimiz alanları artırmaktır. Anlaşmazlıklarınız olsa da dost olmaya devam edebilirsiniz. Türkiye ile anlaşmazlık yaşadığımız alanlar var ama bu konuda iyi bir işaret var ki iki başkan NATO’da görüşecekler, sanırım gelecek ay. Bunun gelecek için oldukça olumlu olacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Mckenzie, Türkiye’nin bölgede, özellikle de Suriye ve Libya’da artan askeri kabiliyetleri ile ilgili de açıklamada bulundu.

"Türkiye uzun zamandan beri değerli bir NATO ortağımızdır. Türkiye ile NATO anlaşmasının 5. maddesi üzerine kurulu ilişkimiz var" açıklamasını yaptı.

NATO'nun 5. Maddesi, bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer üye ülkelere saldırı düzenlenmiş kabul edilip ona göre karşılık verilmesini öngörüyor.