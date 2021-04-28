Yemen resmi haber ajansının (Saba) haberine göre, COVID-19'la Mücadele Ulusal Yüksek Komisyonu, ikinci bir emre kadar Hindistan'a gidiş ve gelişlerin durdurulduğunu duyurdu.

Yemen'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, Hindistan'dan gelen bir uçaktaki 7 Yemen vatandaşının COVID-19 pozitif çıkması etkili oldu.

Hindistan salgında felaketi yaşıyor

Hindistan'da artan vaka ve can kayıpları, çökme noktasındaki sağlık sistemi ülkeyi büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri krematoryumlarda yer kalmaması nedeni ile boş alanlarda yakılmaya devam ediyor. İnsanlar parklarda yakınlarını yakabilmek için saatlerce sıra bekliyor.