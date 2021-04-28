Muhammed Abdullah Fermacu, Meclis tarafından alınan hükümetin ve cumhurbaşkanının görev süresinin 2 yıl uzatılması kararından geri adım atılacağının sinyalini vererek, seçimlerin bir an önce düzenlenmesi için çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Seçim krizini aşmak için buldukları çözümün, amaçları Somali'yi istikrarsızlaştırmak olan birkaç kişi ve yabancı hükümetlerce engellendiğini belirten Fermacu, seçimleri barışçıl şekilde ve zamanında düzenlemeyi sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Somali'de seçimlere gidilecek

Fermacu, eyaletler ve federal hükümetçe 17 Eylül 2020'de varılan anlaşmaya ve 16 Şubat 2021 Baidoa Teknik Komitesinin önerilerine bağlı olduklarını söyleyerek, bugünden sonra Somali halkının seçimleri kimin baltaladığını ve kimin halkın birliği ve barış için çalıştığına şahit olacağını dile getirdi.

Ülke bayrağının ve toprağının her şeyin üstünde olduğuna vurgu yapan Fermacu, konuşmasında bazı politikacıların kaos çıkararak koltuk kazanma çabasında olduğunu ileri sürdü.

Güvenlik güçlerine çağrı

Tüm tarafları koşulsuz şekilde diyalog masasına davet eden Fermacu ayrıca, güvenlik güçlerine başkentteki vatandaşların güvenliğini sağlama ve güvensizliği yol açacak eylemlerden de kaçınma çağrısında bulundu.

Ülkede hafta sonu seçimlerin bir an önce yapılmasını isteyen muhalif cumhurbaşkanı adaylarına bağlılık gösteren askerler, Mogadişu'da bazı bölgeleri ele geçirmiş ve federal hükümet güçleriyle çatışmıştı.