Moratinos, bu korkunç saldırının Müslümanların kutsal ayı ramazanda meydana geldiğini vurguladı.

Moorhead kentindeki camiye düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınayan Moratinos, dini inançları ve dini mekanları hedef alan ayrımcılık ve şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğun dile getirdi.

Huzurlu bir ramazan temennisi

Moratinos, Minnesota'daki Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu söyleyerek huzurlu bir ramazan ayı temennisinde bulundu.

Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ndeki caminin camları kırılmış, sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazılmış, cami girişine ise gamalı haç çizilmişti.