Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de otoyolda araç patladı
[Fotoğraf: İHA]
ABD'de arızalanan araç otoyolda alev aldı. Saniyeler sonra yaşanan patlama film sahnelerini aratmadı. Patlama anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan patlama film sahnelerini aratmadı. Otoyolda ilerleyen bir araç arıza yaptı.
Sürücü aracını otoyolun kenarını çekti, ancak araç bir anda yanmaya başladı. Yangından saniyeler sonra büyük bir patlama yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Patlama anı kamerada
Patlama anı o sırada karşı yönde ilerleyen başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sonucu otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: ABD
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