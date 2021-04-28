ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan patlama film sahnelerini aratmadı. Otoyolda ilerleyen bir araç arıza yaptı.

Sürücü aracını otoyolun kenarını çekti, ancak araç bir anda yanmaya başladı. Yangından saniyeler sonra büyük bir patlama yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Patlama anı kamerada

Patlama anı o sırada karşı yönde ilerleyen başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.