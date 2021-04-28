İnovasyon yani yenilik... Yeni bir yöntem, fikir, ürün... 2020 yılı Küresel İnovasyon Endeksi'ne göre Türkiye 131 ülke arasında 51'inci sırada... 37 üst orta gelir grubu ülke ekonomisi arasında 8'inci, Kuzey Afrika ve Batı Asya'daki 19 ülke ekonomisi arasında ise 4'üncü sırada yer alıyor. Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2020 raporuna göre Türkiye patent başvurularında da Belçika, Fransa, İsrail, ABD, İsviçre, Hollanda gibi ülkelerin önüne geçerek dünyada 4'üncü sırada.

Peki inovasyonun önemi ne? Ülkelere hangi avantajları sağlıyor? Türkiye bu alanda neler yapabilir? İletişim Stratejisti Fatmanur Erdoğan'la inovasyon ve girişimciliğin önemini konuştuk.

[İletişim Stratejisti Fatmanur Erdoğan]

"İsrail ve İrlanda gibi ülkeler pandemi sürecinde 3 puan geriye atarken, Türkiye'nin bir puan değişim yaşamasının önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye inovasyon performansını artırmak istiyorsa, o zaman yaratıcı yetenekleri kendi bünyesine almayı başarmak zorundadır. Yaratıcı yetenekler girişimci kişilerle çok benzerlikler taşır. Bu insanların yaratıcılıkları meraklarından, cesaretlerinden, araştırmalarından, istedikleri konumların arkasından gidebilme becerilerinden gelir çoğunlukla. Türkiye'deki işletmeler, yaratıcı kişileri daha yüksek oranda işletmelerin içine alabilirse, Türkiye inovasyon performansını yüksek oranda artırabilir. Yaratıcı yetenek ve girişimci kişiler Türkiye'de var. Avrupa yaşlandı. Avrupa'nın potansiyeli eskiye göre çok düşük. O yüzden biz bu insanların potansiyelini maksimum seviyede kullanmak için gerçekten gayret göstermek zorundayız."

[Fotoğraf: Getty]

Girişimci kişileri bünyesine alan şirketler krizlere karşı daha dirençli hale geliyor

Dünyadaki inovasyon performansı yüksek şirketler, yaratıcı yetenekleri daha yüksek oranda işletmelerine dahil ediyor, onlara istedikleri konularda çalışma olanağı sağlıyor ve bu insanların başarılı olabilmesi için tüm imkanları seferber ediyorlar.

"İnovasyonu getirebilmemiz için yaratıcılığa daha fazla değer vermemiz gerekiyor. Yaratıcı yetenekleri keşfedebilme becerisi, yaratıcı yeteneği keşfettiğimiz zaman kendi işletme bünyemizin içerisine alabilme çevikliği ile alakalıdır. Şu anda şirketlerin içersinde bir dengesizlik söz konusu. Yani daha yüksek oranda gemiyi yürütmek amacıyla bulunan insanlar var. Daha küçük oranlarda yaratıcı kişilikler, girişimci yetenekler var. Bu insanları biz kurumumuzun içerisine aldığımız zaman insanlar sorun yaşıyorlar. Neden sorun yaşıyorlar çünkü benim istediğim gibi davran,benim verdiğim işleri yap ve benim istediğim çıktıları getir. O zaman yaratıcı yeteneği elinizde tutmanız zorlaşır. Yaratıcı yeteneğin gelişimine de ket vurmuş olursunuz. Siz bu insanı sadece işletmenizde senin pozisyonun budur, yapman gereken iş budur, başkasının alanına girme dediğin anda, bu insanları siz sıkıştırmaya başlıyorsunuz. Biz sadece aldığımız insanların gemiyi yürütmesini istersek, ya da bu insanları, yaratıcı insanları alıp kurum kültürüne uyumlanmasını istersek, o zaman başarılı olma şansımız yok.

[Fotoğraf: Getty]

Girişimci kişileri bünyesine alan şirketler tüm dünyada daha hızlı büyüyor. Ülkelerin hem de işletmelerin küresel rekabette ayakta kalabilmesinin yolu inovasyondan geçiyor.

"Yaratıcı yetenekleri bulmak zor bir şey değil. Hayattaki her şeye karşı merakları var ancak bu merakları pasif bir merak değil aktif bir merak. Oysa meraklandıkları konular hakkında derinlemesine bir öğrenme ihtiyacı duyuyorlar. Bir diğer özellikleri, cesaretliler. Siz mesela işten çıkmaktan korkarsınız ama yaratıcı yetenekli insan işten çıkmaktan korkmaz. Çünkü bilir ki, öyle yetenekleri vardır ki burada olmayan bir şeyi başka bir tarafta yapabilir. Yani her şekilde yaratabilir. Birazcık ısrarlıdırlar. Ülkelerin ekonomik performanslarını yükseltir, inovasyon performanslarını yükseltir, refahlarını yükseltir, mutluluk ve memnuniyet, yaşam kalitelerini artırır. Daha fazla desteklersek yaratıcı yetenekleri, topluma bir ekonomik fayda, sosyal fada da getirebilir yaratıcı yetenekler. Türkiye genç, dinamik, meraklı ve çevik insanlardan oluşuyor. Daha fazla desteklersek yaratıcı yetenekleri, topluma bir ekonomik fayda, sosyal fayda da getirebilir. Bir sürü hastalığın çözümü, bu yaratıcı yetenekler sayesinde ortaya konabilir."

Kamera: İlyas Umut Özacar