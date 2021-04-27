Berberlik en eski mesleklerden biri... Berber dükkanları zaman içinde birçok açıdan değişse de, bazı dükkanlar yıllara direnerek eski görüntülerini koruyor. İstanbul'deki Erenköy Berberi de geçmişi yaşatan mekanlar arasında...

70 yıldır hizmet veren Erenköy Berberi müşterilerini dekorasyonundan malzemelerine kadar tüm detaylarıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor. Dükkanla yaşıt olan berber Ferdi Ergin, babasından devraldığı mesleği geleneksel olarak sürdürmeye devam ediyor.

Ergin, baba mirasını gözü gibi koruyor. 50 yıldır mesleğini sürdüren Ferdi Ergin’in günümüze kadar taşıdığı en kıymetli şey ise mesleğine olan saygısı.

Yılların eskitemediği dostluklar mevcut

Bu dükkanı “Benim hayatımın bir parçası oldu” diyerek özetliyor Ferdi Ergin.

Daha meslek hayatının ilk günü babasından duyduğu "İşine ve ekmeğine sahip çık" öğüdünü hiçbir zaman unutmadığını anlatan Ergin, kimseye muhtaç olmadan bugüne kadar geldiğini söylüyor.

Mesleğini yarım asırdır bu dükkan hariç hiçbir yerde icra etmediğini belirten Ergin’in, kendisi gibi 50 yıldır bu dükkan hariç başka hiçbir berberde tıraş olmayan müşterileri de bulunuyor.

50 yıldır kurulan karşılıksız dostluklar ise bu dükkanın tarihi bir dokuya bürünmesinin en önemli yapı taşları arasında.

Sadakat ile takdir ederlerdi

Geleneksel berberliği yaşatmaya çalışan diğer meslektaşları gibi kendisinin de yeni kuşağın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını itiraf ediyor Ferdi Ergin.

Geçmiş yıllardaki müşterilerinin kendilerini sadakat ile takdir ettiklerini bugün ise böyle bir sadakatin kalmadığını söylüyor.

Yeni neslin berberlik mesleğini istikbal olarak görmediğini düşünen Ferdi Ergin’in, bu nedenle de kendisinden sonra dükkanını emanet edebileceği kimse bulunmuyor.

Mesleğini çok sevdiğini her fırsatta tekrarlayan Ergin, sağlık durumu el verdiği sürece her sabah dükkanın kapısını açmaya devam edecek.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

