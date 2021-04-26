Türkiye'de son yıllarda artan kuraklık nedeniyle, su kaynakları ve göllerdeki su seviyesinde gözle görülür azalma var.

'Göller Yöresi'ndeki kuraklığın izleri uydu görüntüleri ile kanıtlandı.

Akşehir Gölü nerdeyse kuruma noktasına geldi

Burdur, Eber, Akşehir, Işıklı Gölü ve Acıgöl'de azalan su seviyesi, 1984 ile 2020 arasında çekilen uydu fotoğraflarına da yansıdı.

36 yıl boyunca çekilen fotoğraflardan bir video hazırlandı. Özellikle Akşehir ve Burdur Gölü'nde, ciddi oranda su çekilmesi meydana geldiği görüldü.

Akşehir Gölü'nün ise 36 yıl içinde neredeyse kuruma noktasına geldiği fotoğraflarla ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Su kaynakları tehlike altında

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Merdun, "Özellikle Akdeniz ülkelerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisinin çok daha ciddi olacağı dile getiriliyor. Türkiye su zengini bir ülke değil" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, yılda kişi başına düşen ortalama kullanılabilir su miktarı 1.000 metreküpten az olan ülkeler "su fakiri" olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına en az 3 bin 600 metreküp su tüketimi olması gerekiyor. Türkiye'de bu rakam ise 1000 metreküp civarında.

[Fotoğraf: DHA]

"Suların bilinçsizce kullanımı kuraklığı hızlandıracak"

Kuraklığa neden olan en önemli ikinci etken ise insan faktörü.

Merdun bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Doğal iklimin etkilerinin yanında insan faktörü devreye girince çok ciddi sorunlara sebep oluyor. Yüzey sularının çok hoyratça kullanılması, yer altı sularının çok düzensiz çekilmesi bunların başında yer alıyor."

Uzmanlar, yer üstü ve yer altı sularının bilinçsizce kullanılmasının kuraklığı daha da hızlandıracağını belirtiyor.