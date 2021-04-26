Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşıdan korkup kaçan dana çatıya sıkıştı
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ta bir köyde, bir dana, aşı yapılacağı sırada korkup kaçarak ahırın çatısına çıktı. Hayvanın ağırlığına dayanamayan çatı çökünce ayakları boşluğa gelen dana çatıda asılı kaldı.
Köyde hayvancılık yapan Beytullah Erkoç, öksüren danaya ahırda iğne yapmak istedi.
1 yaşındaki dana, iğneyi görünce kaçarak dama çıktı, damdaki boşluktan da çatıya geçen dananın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü.
[Fotoğraf: İHA]
Çökmenin etkisiyle kafası kiremitlerin arasına sıkışan dana ahırın çatısında asılı kaldı.
Dana, sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Etiketler: Hayvancılık
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