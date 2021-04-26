Dün akşam saatlerinde, Dilaver Yıldırım Caddesi üzerindeki Turanlar Apartmanı’nda, nereden ve kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan mermi, apartmandaki Abdurrahman Bahadır'a ait 3'üncü kattaki evin balkon camını kırdı, ardından da diğer penceredeki camı delip, yatak odası duvarına isabet etti.

Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğunun mutfafta iftar yaptığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin incelemesinde, merminin uzun namlulu tüfekten ateşlendiğini tespit edildi.

Mermi çekirdeğini alan ekipler, silahı ateşleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

"Ne olur insanlar sevincini mermi atarak göstermesin"

Magandalara tepki gösteren ev sahibi Abdurrahman Bahadır, verilmiş sadakalarının olduğunu söyleyerek, “Balkonda olsaydık, ya bize isabet etseydi ne olacaktı? Çocuğumuz o saatte başka odada uyuyordu Allah’tan o odaya girmedi. Allah bizi korudu. Ne olur insanlar sevincini mermi atarak göstermesin" dedi.