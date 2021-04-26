İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında polisin dikkatini çeken bir şüpheli, kucağında televizyon taşırken durduruldu.

Yabancı uyruklu adam, tamirden getirdiğini televizyonun belgelerinin olmadığını, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi.

Adrese giden ekipler iş yerinin ruhsatsız, televizyonun ise çalıntı olduğunu tespit etti. 2 kişiye adli işlem yapıldı.