Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çalıntı televizyonu taşırken polislere yakalandı
Beyoğlu'nda denetim yapan polis, yabancı uyruklu bir kişinin taşıdığı televizyonun çalıntı olduğunu, televizyonu satan iş yerinin ise ruhsatsız olduğunu tespit etti.
İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında polisin dikkatini çeken bir şüpheli, kucağında televizyon taşırken durduruldu.
Yabancı uyruklu adam, tamirden getirdiğini televizyonun belgelerinin olmadığını, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi.
Adrese giden ekipler iş yerinin ruhsatsız, televizyonun ise çalıntı olduğunu tespit etti. 2 kişiye adli işlem yapıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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