Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 79 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günde 79 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, iki günde farklı mahallelerdeki 79 evde karantina uygulamasına geçildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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