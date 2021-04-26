Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye - Adana kara yolundaki geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Fabrika civarında jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 14:58
- 14:54
- 14:38
- 14:46
- 14:48
Sıradaki Haber
Konya'da 3 eğlence mekanına baskın: 74 kişiye kişiye ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz