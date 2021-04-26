Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Yapımıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Gümüşhane'nin "dölek güveci"ne Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gümüşhane'ye has bir ürün olan "dölek güveci" adını yapıldığı köyden alıyor. Dölek güveci ülkenin dört bir yanında da ilgi görüyor.

Dölek güveciyle birlikte Gümüşhane'nin coğrafi tescil belgesi alan yöresel ürün sayısı 10'a ulaştı.