Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gümüşhane'nin "dölek güveci" tescillendi
Gümüşhane'nin bir yöresel ürünü daha kayıt altına alındı. Kentte yapılan 'dölek güvecine' coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Böylece kentin tescillenen yöresel ürün sayısı 10 oldu.
Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Yapımıyla benzerlerinden ayrılıyor.
Gümüşhane'nin "dölek güveci"ne Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Gümüşhane'ye has bir ürün olan "dölek güveci" adını yapıldığı köyden alıyor. Dölek güveci ülkenin dört bir yanında da ilgi görüyor.
Dölek güveciyle birlikte Gümüşhane'nin coğrafi tescil belgesi alan yöresel ürün sayısı 10'a ulaştı.
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