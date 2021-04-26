Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sokak hayvanlarına atık kumaşlardan kıyafet
Mersin'de Hayrünnisa Kayacı, atölyesindeki atık ürünlerin çevreyi kirletmemesi için bir proje geliştirdi. Artan kumaşlardan hayvan kıyafetleri dikerek sattı. Elde ettiği geliri ise, sokak hayvanlarının veteriner ve mama masrafları için kullandı.
Hayrünnisa Kayacı, tekstil işiyle çok erken yaşlarda tanıştı.
21 yaşındaki girişimci, aldığı hibe desteğiyle bir tekstil atölyesi kurdu. Birçok kadını da istihdam eden girişimci, işlerini kısa sürede büyüttü.
Genç işletmeci, atölyede artan kumaşların çevreyi kirletmemesi için bir proje geliştirdi.
Gelir, sokak hayvanlarına harcanıyor
Artan kumaşlardan hayvan elbiseleri dikip satıyor, elde ettiği geliri de sokak hayvanlarının mama ve veteriner masraflarına harcıyor.
Hayrünnisa Kayacı'nın en büyük isteği, daha fazla sokak hayvanına ulaşıp yardım elini uzatmak.
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