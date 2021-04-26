Hayrünnisa Kayacı, tekstil işiyle çok erken yaşlarda tanıştı.

21 yaşındaki girişimci, aldığı hibe desteğiyle bir tekstil atölyesi kurdu. Birçok kadını da istihdam eden girişimci, işlerini kısa sürede büyüttü.

Genç işletmeci, atölyede artan kumaşların çevreyi kirletmemesi için bir proje geliştirdi.

Gelir, sokak hayvanlarına harcanıyor

Artan kumaşlardan hayvan elbiseleri dikip satıyor, elde ettiği geliri de sokak hayvanlarının mama ve veteriner masraflarına harcıyor.

Hayrünnisa Kayacı'nın en büyük isteği, daha fazla sokak hayvanına ulaşıp yardım elini uzatmak.