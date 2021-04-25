Fevzi Çalışkan'ın çocukları sahurda bahçeden gelen ses üzerine dışarı çıktıklarında bir kuşla karşılaştı. Yanına gittikleri kuşun uçmadığını fark eden çocuklar, kuşu eve aldıklarında ebabil olduğunu farketti.

Fevzi Çalışkan kuşu yetkililere teslim etmek istedi. Küçük bir bidonun içerisine koyduğu kuşu yanına alarak Ulu Cami Meydanı'ndaki polislerden yardım istedi.

Çalışkan polislerle birlikte ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Uyurken bile uçuyor

Fevzi Çalışkan, araştırdıklarında kuşun evde beslenecek bir tür olmadığını tespit ettiklerini, bunun üzerine teslim edebileceği bir yetkili aradığını söyledi.

Bu süre zarfında Çalışkan’ın çocukları kuşu solucan ve çekirge ile besledi.

Öte yandan uzmanlar ebabilin üreme dışında yere inmediğini, hatta uçarken uyuduklarını söyledi. Çalışkan'ın bahçesine düşen ebabilin de uçarken uyuduğu sırada ağaca çarparak düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.