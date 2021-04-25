18 Mart 1915'te Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan işgal kuvvetleri, 25 Nisan'da bu kez karaya yöneldi. Çanakkale Kara Savaşları yaklaşık 8 ay sürdü. Zaferin kazanıldığı toprakları tarihçi, yazar Koray Şerbetçi TRT Haber’e anlattı.

Yedi düvel bir oldu, Çanakkale'yi geçmek istedi. Amaçları, İstanbul'u işgal edip Osmanlı İmparatorluğu'nu savaş dışı bırakmaktı.18 Mart'ta denizde büyük bir yenilgi alan düşman kuvvetleri bu kez Gelibolu'ya asker çıkarmaya karar verdi.

6 noktadan çıkarma yaptılar



25 Nisan 1915 günü şafak vakti düşman harekete geçti. Gelibolu yarımadasının tam 6 noktasından hem İngiliz hem Fransız hem de Anzak adı verilen Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri ile birlikte müthiş bir işgal harekatı başladı.

"Ben size ölmeyi emrediyorum"

Türk askeri de böyle bir harekâta karşı hazırlık yapmıştı. Birlikler riskli bölgelere kaydırılmış, siperler kazılmıştı. Koray Şerbetçi, Atatürk’ün o tarihi sözlerini hatırlattı:



"19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in özellikle 57. alaya verdiği önemli bir emir vardır ki savaşın ruhunu belirtmesi açısından çok önemlidir. Askerlerine şöyle demiştir ‘Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum.’



Düşman, büyük bir kuvvetle kıyıda tutunmaya çalışıyordu. Serçe Tepe noktası Anzakların güç bela çıktıkları kıyıda tutundukları ve Türk kuvvetlerinin 30 Haziran 1915’te geri alana kadar ellerinde tuttukları bir bölgeydi. Karşılarından yaklaşık 250 metre ötede Türk siperleri vardı."

Mehmetçik anıtı Kırşehirli Mehmet Çavuş ve askerleri anısına yapıldı



Subayından erine kadar Türk askeri vatanını kahramanca savundu. Mehmet Çavuş ve askerleri de süngü hücumuyla düşmanı bozguna uğrattı. Mehmet Çavuş ve takımı işgale gelen düşmanları deniz kadar sürdü.

Düşman iç kısımlara ilerleyemiyor ama onları söküp atmak da kolay olmuyordu. Günler geçtikçe Çanakkale, tarihin en büyük siper savaşlarından birine sahne olmaya başladı.

Göğüs göğüse savaş



Aralarındaki mesafe 8-10 metreye kadar düşen siperler vardı. Tam bir ölüm kalım savaşı veriliyordu. Şerbetçi Conkbayırı’nda yaşananları şöyle ifade etti:

"Conkbayırı Çanakkale muharebelerinin en can alıcı noktalarından birisi. 7-10 ağustos 1915 tarihlerinde burada gerçekten çok önemli ve kanlı muharebeler yaşandı. Savaşın kilitlenmesi ve siperlere sıkışmasından dolayı İngiliz genelkurmayı bir plan yaptı. Bu plana göre bulunduğumuz bölge yani Sarıtepe adını verdiğimiz silsilenin en can alıcı noktası olan Conkbayırı ve Koca Çimentepe ele geçirilecekti.



Ama Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal'in de bir planı vardı. Aalayı koca çimen tepeye doğru sevk eden Yarbay Mustafa Kemal 3600 asker ve subaydan oluşan ve bir dağ bataryasından oluşan bu birliği tam zamanında cepheye sürdü. Bu alay tam zamanında yetişerek düşmanların işgalini durdurmuş ve hayati noktaları ele geçirmelerini önlemiştir."

"Çanakkale geçilmez"



Savaş bütün şiddetiyle aylarca sürdü. İki taraf da ağır kayıplar verdi. Düşman ağır bir yenilgi alarak Ocak 1916'da çekilmek zorunda kaldı.

Mehmetçik "Çanakkale geçilmez" diyerek tarihe adını bir kez daha yazdırdı.

Haber: Ceyda Muslu