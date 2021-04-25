Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evde saksıda sebze üretimi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Roka, fesleğen ve maydanoz gibi sebzeler evde saksılarda da yetişebiliyor. Bu sebzeleri yetiştirirken ilaç kullanılmıyor.
Manavdan alınan maydonoz, dere otu, nane, reyhan gibi bitkileri evde yetiştirmek de mümkün. Saksıdaki sebzeler hem evlere renk katıyor hem de ihtiyaç duyulan ürünler evde yetişmiş oluyor.
Saksıdaki ürünler yaklaşık 40 günde büyüyor. Bakımı yapılarak uzun süre sebze ihtiyacını karşılıyor. İlaçlamaya ihtiyaç duyulmayan yeşilliklerin gün aşırı sulanması gerekiyor.
Gün aşırı sulamak gerekiyor
Ziraat mühendisi Aziz Öztürk, bu tür saksı bitkilerinin güneşlenme süresinin önem taşıdığını söyledi:
"Çok fazla güneşte durduğu zaman yeşillikler solar. Rengini de kaybeder, çok fazla güneşte kalmayacak. Örnek veriyorum sabah güneşini alsa ya da ikindi güneşini alsa yeşillikler için yeterli."
Yeşilliklerin rüzgardan korunması da gerekiyor.
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