Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapan gazeteci Yahya Oğuz, denizde yaralı halde bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Oğuz'un haber vermesi üzerine bölgedeki bir balıkçı teknesi yaralı deniz kaplumbağasını tedavi ettirmek için çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Sualtı arama kurtarma ekibi müdahale etti

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi geldi.

Kurtarma ağı ile bota çıkarılan kaplumbağa tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Nesli tükenmekte olan kaplumbağa silahla vurulmuş

Burada veterinerler tarafından muayene edilen ve röntgeni çekilen 26 kilogram ağırlığındaki dişi kaplumbağanın ateşli silahla vurulmuş olduğu belirlendi.

Kaplumbağanın ayrıca sol yüzgecinde 8 santimetre uzunluğunda derin bir yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetre büyüklüğünde doku kayıplı bir yara kabuğunda ise 4,5 santimetre uzunluğunda bir çatlak bulunduğu tespit edildi.

Kaplumbağanın durumu iyi

Yaraları temizleyen veteriner hekimler gerekli müdahalelerin yapıldığını, kaplumbağanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Caretta carettanın Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.