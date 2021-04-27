İzmir'de yaşayan resim iş öğretmeni Alibeke Özkan, emeklilik yıllarında mineral ve değerli taşlara merak sardı.

2003 yılında Buca'daki evinin yakınına yapılmakta olan bir parkta gezintiye çıktı.

Bulduğu taşların, midye kabukları, çakmak taşı, dişler ve kemiklerin ilkel çağlara ait olduğunu düşündü.

Emekli öğretmen Alibeke Özkan, "Toprakların üzerinden yürürken yeşilimsi bir taş çıkıntısı gördüm. Onu aldım, toprakla onun etrafını temizledikten sonra onun bir yontulmuş, taş devrine ait bir balta olduğunu fark ettim. Sanat tarihi falan da okuyan birisi olduğum için anlamakta zorluk çekmedim. Havan elleri taştan buna benzer birçok şey bulduk. Topladık onları plastik kaplara koyup, müzeye götürdük onları. İki höyüğü bulmuş gibi oldum aslında. Çok mutluyum, gurur verici birşey" diyor.

Uzmanlar Alibeke Özkan'ın ilettiği kalıntıların yeri tespit edildi, bulgulara karbon testi uygulandı.

Arkeolog Şükrü Koçak ise, "Burası sadece Ege için değil, İzmir için değil Batı Anadolu için çok önemli. Çünkü 8 bin 500 yıl geriye götürüyor İzmir'in tarihini. 5 bin yıllık tarih 8 bin 500'e gidiyor. Ve buranın sayesinde Yassıtepe Höyüğünü, Tunç Çağına dayanan Yassıtepe Höyüğünü buluyoruz" sözleriyle bölgenin önemine dikkati çekiyor.

Özkan, sağlık sorunları sebebiyle artık taşlarla değil, çiçekleriyle ilgileniyor.

Ama dikkati sayesinde İzmir'in yaşını değiştiren kişi olarak şimdiden belleklere kazındı.

Muhabir: Duygu Tuncer

Kameraman: Yusuf Beşli