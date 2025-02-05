Çok Bulutlu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 05.02.2025 15:35

Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür mesajı paylaştı. Şara, "İki ülke arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
[Fotograf: AA]

Şara'nın mesajı, Ankara'daki tarihi ziyaret sonrası paylaşıldı.

Şara'nın mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum." ifadeleri yer aldı.

Ahmed Şara, Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğe dikkati çekti; bu durumun, iki halk arasında kardeşlik modeli teşkil ettiğini belirtti.

Şara: Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak
Şara: Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak

Şara mesajında, "İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ahmed Şara Recep Tayyip Erdoğan Suriye
Sıradaki Haber
Almanya: Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı
16:17
Euro Bölgesi ekonomisi ocakta büyüdü
16:16
İsveç'te okula düzenlenen saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı
16:16
TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması başvuruları devam ediyor
16:18
Ömer Çelik'ten ABD'nin skandal Gazze açıklamasına tepki
16:14
Ukrayna: Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı düzenledik
Enkazda kalanlara "ışık" olan madenciler hayat kurtaran yöntemlerini anlattı
Enkazda kalanlara "ışık" olan madenciler hayat kurtaran yöntemlerini anlattı
FOTO FOKUS
Leman öğretmen hayata depremzede çocuklarla sarıldı
Leman öğretmen hayata depremzede çocuklarla sarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ