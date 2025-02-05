Almanya: Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir

Bakan Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Gazze'nin harabeye döndüğüne dikkati çeken Baerbock, "Aynı zamanda açık olan bir şey var. Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir. Bu topraklar gelecekteki Filistin devletinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Filistinli sivil halkın Gazze'den sürgün edilmesi sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Baerbock, zorla yerinden etme girişiminin yeni acılara ve yeni nefretlere yol açacağı uyarısında da bulundu.

G7, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin, Gazze'deki sivil nüfusun sınır dışı edilmemesi ve Gazze'nin kalıcı olarak işgal edilmemesi gerektiğini en başından bu yana açıkça ifade ettiğini hatırlatan Baerbock, Filistinlilerin dahil olmadığı bir çözümün olamayacağını vurguladı.

Baerbock, "Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış, güvenlik ve onur içinde yaşamalarını sağlayacak tek çözüm olmaya devam etmektedir. Bu, aynı zamanda bölgedeki Arap devletlerinin de net tutumudur." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'deki yıkımın boyutlarının sarsıcı olduğuna işaret eden Baerbock, "Hepimiz Gazze'nin mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Evler, hastaneler, okulların kalıntılarının ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi, büyük bir uluslararası katılım gerektirecektir. Biz Avrupalılar, ABD ve bölgedeki ortaklarımızla birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.