Parçalı Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 04.02.2025 20:39

Şara: Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak." dedi.

Şara: Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak
[Fotograf: AA]

Türkiye'yi ziyaret eden Şara'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır.
  • Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Özellikle altyapının tekrar yapılanması konusunda ve Suriye'nin bundan sonra ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite edilmesini istiyoruz.

 

  • (Türkiye'yle) İlişkileri derin bir stratejik iş birliğine dönüştürme arzusundayız.
  • Sayın Cumhurbaşkanını Suriye'ye davet ediyorum.
  • (Suriye topraklarındaki işgal) İsrail'e mutlaka uluslararası baskı uygulanması lazım. 1967 sınırlarına dönülmesi lazım.
ETİKETLER
Ahmed Şara Suriye
Sıradaki Haber
Hamas: Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereler başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:01
Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi
21:46
Bakan Tekin: Bu yıl şikayetler üzerine 750 özel okula işlem başlatıldı
21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazırız
21:02
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
19:30
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'yi ziyaret edecek
19:59
Santorini Yanardağı patlarsa Türkiye’yi nasıl etkiler?
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Suriye'deki Arap aşiretleri: PKK'yı bölgeden temizleyeceğiz
Suriye'deki Arap aşiretleri: PKK'yı bölgeden temizleyeceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ