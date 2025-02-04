Şara: Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak
Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak." dedi.
[Fotograf: AA]
Türkiye'yi ziyaret eden Şara'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır.
Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Özellikle altyapının tekrar yapılanması konusunda ve Suriye'nin bundan sonra ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite edilmesini istiyoruz.
"Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır"
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: (Türkiye'yle) İlişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız. pic.twitter.com/bGeazx5hw5