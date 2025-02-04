Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2025 17:28

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı

İşgal altındaki Batı Şeria’da 2 haftadır saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Tubas kentinde 60 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkardığı belirtildi.

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı
[Fotograf: AA]

Tubas Valisi Ahmet Esat, İsrail ordusunun Tubas kentine takviye askeri birlikler gönderdiğini, Tammun beldesindeki bazı mahalleleri kuşattığını ve Faria Mülteci Kampı'ndaki kuşatmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Kentteki durumun zor olduğunu ifade eden Esat, İsrail ordusunun, insansız hava araçları (İHA) desteğiyle baskınlar, aramalar ve gözaltılar gerçekleştirdiğini ve vatandaşların hareket kabiliyetini engellediğini vurguladı.

İsrail ordusunun, kuşatma altındakilere gıda ve ilaç ulaştırılmasını engellediği, insani yardım koridoru açmayı reddettiğini aktaran Esat, Faria Mülteci Kampı ile Tammun beldesindeki 60 evden Filistinli aileleri çıkmaya zorladığı ve bu evleri askeri kışlalara dönüştürdüğünü kaydetti.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına kuşatma altındaki bazı hastalara ulaşma çağrısı yapan Esat, Faria kampı ile Tammun beldesindeki birçok bölgede elektrik ve suyun kesildiğini belirtti.

İsrail ordusunun altyapıyı tamamen tahrip etmeye çalıştığına dikkati çeken Filistinli yetkili, burada halka ait mülklere ve tarım arazilerine de zarar verdiğini vurguladı.
 

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
İsveç'te silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:55
Ankara'da sahte içki denetimleri artıyor
18:31
Kartalkaya'daki yangının raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi
18:30
Hamas: Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereler başladı
18:15
Mısır ile Türkiye arasında imzalanan ortak bildiri yayımlandı
18:01
BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle 30 bin kişi Cenin Mülteci Kampı'nı terk etti
17:29
Darphane UTTS çip fiyatlarıyla ilgili iddiaları yalanladı
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Ankara'da inşaat alanında yangın
Ankara'da inşaat alanında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ