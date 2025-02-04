İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı

Tubas Valisi Ahmet Esat, İsrail ordusunun Tubas kentine takviye askeri birlikler gönderdiğini, Tammun beldesindeki bazı mahalleleri kuşattığını ve Faria Mülteci Kampı'ndaki kuşatmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Kentteki durumun zor olduğunu ifade eden Esat, İsrail ordusunun, insansız hava araçları (İHA) desteğiyle baskınlar, aramalar ve gözaltılar gerçekleştirdiğini ve vatandaşların hareket kabiliyetini engellediğini vurguladı.

İsrail ordusunun, kuşatma altındakilere gıda ve ilaç ulaştırılmasını engellediği, insani yardım koridoru açmayı reddettiğini aktaran Esat, Faria Mülteci Kampı ile Tammun beldesindeki 60 evden Filistinli aileleri çıkmaya zorladığı ve bu evleri askeri kışlalara dönüştürdüğünü kaydetti.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına kuşatma altındaki bazı hastalara ulaşma çağrısı yapan Esat, Faria kampı ile Tammun beldesindeki birçok bölgede elektrik ve suyun kesildiğini belirtti.

İsrail ordusunun altyapıyı tamamen tahrip etmeye çalıştığına dikkati çeken Filistinli yetkili, burada halka ait mülklere ve tarım arazilerine de zarar verdiğini vurguladı.

