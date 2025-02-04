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Dünya
AA 04.02.2025 17:05

Avustralya'da hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı

Avustralya'da hükümete ait cihazlarda, Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımına yasak getirildi.

Avustralya'da hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Deepseek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı.

Burke, ülkesinin "ulusal risk" olarak tanımladığı şeyleri yasaklamaktan çekinmeyeceğini, bu yasağın, uygulamanın ait olduğu ülkeden dolayı değil, hükümete yönelik barındırdığı riskler nedeniyle getirildiğini söyledi.

Karara göre, DeepSeek'in hükümet cihazlarında kullanımına yasak getirilirken kamu çalışanları uygulamayı kişisel cihazlarında kullanabilecek.

Öte yandan kamu kurumlarının, "uygulamanın bütün cihazlardan silindiğine dair" raporu İçişleri Bakanlığına iletmeleri gerekiyor.

Haberde, hükümetin bu yasağı, ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek hakkında "Avustralya hükümetine karşı çok büyük bir risk barındırdığına" yönelik tavsiyesine istinaden koyduğu ifade ediliyor.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında, kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

ABD Donanması, Texas eyaleti ve İtalya, DeepSeek hakkında Avustralya ile benzer kararlar almıştı.

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