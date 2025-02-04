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Dünya
AA 04.02.2025 16:51

Filistin Kızılayı: Türkiye'den gönderilen 27 tır yardım Gazze'nin kuzeyine ulaştı

Filistin Kızılayı, Türkiye'den gönderilen çadır ve barınma malzemesi yüklü 27 tırın İsrail saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden Gazze kenti ile kuzeyine ulaştığını bildirdi.

Filistin Kızılayı: Türkiye'den gönderilen 27 tır yardım Gazze'nin kuzeyine ulaştı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) gönderdiği çadır ve barınma malzemeleri taşıyan 27 tırın Gazze kenti ile Gazze'nin kuzeyine ulaştırıldığını söyledi.

AFAD'dan 2 Şubat'ta yapılan açıklamada söz konusu yardımların Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye geçirildiği bildirilmişti.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye 15 aydan uzun süre devam ettirdiği, 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu şiddetli saldırılarda 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

İşgalci İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi sebebiyle bölge halkı yiyecek, temiz su ve barınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla Gazze Şeridi'ne ulaştırılan yardımların miktarı artırıldı.

Ancak Gazzeli makamlar, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole uymayarak insani yardım ve enkaz kaldırmak için gerekli mazlemelerin girişini geciktirdiğini ve engellediğini ifade ediyor.

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