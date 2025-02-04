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Dünya
AA, Reuters 04.02.2025 17:12

İsveç'te silahlı saldırıda 10 kişi öldü

İsveç'in Örebro kentinde bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganın da aralarında olduğu en az 10 kişi öldü.

İsveç'te silahlı saldırıda 10 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

İsveç polisi, Risbergska Lisesi'nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu, aralarında saldırganın da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırının yerel saatle 13.30'da gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan, bölgedeki insanların evlerinde kalması yönünde çağrı yapıldı.

Örebro Polis Sözcüsü Lars Hedelin ise Olayla ilgili cinayette teşebbüs ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatIıldığını duyurdu.

Expressen gazetesinin haberine göre de bir kişinin okul kampüsünü otomatik bir silahla taradığı, vurulanlar arasında olay yerine giden polis memurlarının da bulunduğu aktarıldı.

Olaya dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyuran İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Örebro'daki şiddet olaylarına ilişkin bilgiler çok ciddi. Polis olay yerine gitti ve operasyon tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Örebro Sağlık Müdürlüğü, yaralıların yoğun bakıma alındığını duyurdu.

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