Samanyolu'nun en hızlı yıldızı keşfedildi: Işık hızının yüzde sekizine ulaşıyor

Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibi, Şili'deki Çok Büyük Teleskop Girişimölçeri (VLTI) verilerini inceleyerek galaksinin kalbindeki rekoru ortaya çıkardı.

Merkezdeki devasa kara delik Sagittarius A*'nın çevresinde son derece dar ve eliptik bir yörüngede ilerleyen S301, bir tam turunu yalnızca 8,7 yılda tamamlıyor.

Kara deliğe Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yalnızca 12 katı kadar yaklaşan yıldız, en yakın geçişi sırasında ışık hızının yüzde sekizini aşan baş döndürücü bir sürate ulaşıyor.

Einstein'ın görelilik teorisi için kritik sınav

Keşif, Güneş'in yaklaşık 4,3 milyon katı kütleye sahip olan dev kara deliğin gizemlerini çözmek açısından büyük önem taşıyor.

Einstein'ın teorisine göre dönen devasa bir kara delik, uzay-zaman dokusunu da peşinden sürükleyerek etrafındaki nesnelerin yörüngelerinde sapmalara yol açıyor. Kara deliğe daha önce görülmemiş derecede yakın geçen S301'in yörüngesindeki bu kaymaların, yaklaşık on yıl içinde doğrudan ölçülebilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.

Bu durum, bilim insanlarına süper kütleli bir kara deliğin kendi ekseni etrafındaki dönüş hızını ilk kez doğrudan hesaplama imkânı verecek.

Bir sonraki kritik yakınlaşma 2031'de

Araştırmacılar, yıldızın aşırı eliptik yörüngesinin geçmişte bir ikili yıldız sistemine ait olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Tahminlere göre kara deliğe fazla yaklaşan bu ikiliden biri devasa bir hızla uzayın derinliklerine savrulurken, S301 kara deliğin güçlü kütleçekim ağına kapılarak bu dar yörüngeye hapsoldu.

Yıldızın kara deliğe bir sonraki en yakın geçişini 2031 yılında gerçekleştireceğini öngören gökbilimciler, yeni nesil dev teleskoplarla bu tarihi randevuyu izleyerek evrenin temel fizik kurallarını mercek altına almayı planlıyor.