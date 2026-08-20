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Dünya
AA 20.08.2026 23:22

Gazze'de soykırımcı İsrail saldırıları sonucu yaralanan bir çocuk yaşamını yitirdi

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de soykırımcı İsrail saldırıları sonucu yaralanan bir çocuk yaşamını yitirdi

Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Beyt Lahiya'da yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okula açtığı ateş sonucu yaralanan 13 yaşındaki Ahmed Remzi Akl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşgalci İsrail ordusu ayrıca Beyt Lahiya'nın kuzey ve batı kesimlerine de topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Can kaybı 73 bin 417'ye yükseldi

Güneydeki Han Yunus kentinin merkezindeki Batn es-Semin bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı çadırlara açılan ateş sonucu ise biri kadın 2 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 417'ye, yaralı sayısı da 174 bin 360'a yükselmiş durumda.

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