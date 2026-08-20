Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.08.2026 21:47

BM: İsrail 3 günde Lübnan'da 9 hava saldırısı, 265 füze atışı gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Lübnan'da, pazartesiden çarşambaya kadar "9 hava saldırısı ve 265 füze atışı gerçekleştirdiğini" bildirdi.

BM: İsrail 3 günde Lübnan'da 9 hava saldırısı, 265 füze atışı gerçekleştirdi

Dujarric, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarını aktaran Dujarric, Lübnan'ın güneyinde barış gücü üyelerinin güvenliğini etkileyen olayların devam ettiğini belirtti.

Dujarric, "UNIFIL, pazartesiden çarşambaya kadar, Lübnan'ın güneyinde karada, havada ve denizde İsrail ordusunun faaliyetlerini gözlemlemeye devam etti ve faaliyetler salı günü zirveye ulaştı." dedi.

"Barış güçleri, çoğunlukla insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklanan 86 hava sahası ihlali kaydetti." diyen Dujarric, İsrail tarafından bölgede "9 hava saldırısı ve 265 füze atışının" gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

"İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından altyapının yıkımı ve tahribatı da devam etti"

Dujarric ayrıca, "Keşif uçuşları, kinetik saldırılar ve intihar dronları da dahil yaklaşık 30 İHA faaliyeti gözlemlediler. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından altyapının yıkımı ve tahribatı da devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların da "endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" vurgulayan Dujarric bu bağlamda pazartesi ile çarşamba günleri arasında 7 olayın kaydedildiğini aktardı.

Dujarric, söz konusu olayların çoğunda İsrail güçlerinin yer aldığı ve bu kısıtlamaların, devriyelerin, konvoyların ve insani yardım hareketlerinin gecikmesine, güzergahlarının değiştirilmesine veya geldikleri yere geri dönmelerine neden olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Batılı ülkelerden İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 işgal projesine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem
22:02
Bartın'da toprak altında kalan 2 kişi kurtarıldı
21:57
Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
21:45
Batılı ülkelerden İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 işgal projesine tepki
20:49
Hatay'da tescillenen 5 ürün tanıtıldı
20:40
Zonguldak'ta denize girişler 2 gün yasaklandı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
FOTO FOKUS
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ