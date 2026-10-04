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TRT Haber 04.10.2026 11:26

Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların, "Alo Adalet 135" hattı kapsamındaki başvurularını, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda iletebileceğini açıkladı.

Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Alo Adalet 135" hattına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Gürlek, "Alo Adalet 135 kapsamındaki başvurularınızı, artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletebilirsiniz. 5 yılı aşan dava dosyalarınız ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yargı hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artıran çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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