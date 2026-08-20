Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.08.2026 18:59

İran: ABD'nin yeni yaptırımları "ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını “ekonomik terörizm” ve “insanlığa karşı suç” şeklinde niteledi.

İran: ABD'nin yeni yaptırımları "ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç"

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterildi.

Açıklamada, ABD'nin yaptırım kararlarını, 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekilerek, bunun Washington'ın İran halkına yönelik "73 yıllık düşmanlığının" devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı ekonomik ve ticari yaptırımlarının "İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığı" savunulan açıklamada, söz konusu yaptırımlar "ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendi.

Açıklamada ayrıca, ABD ve İsrail'in son bir buçuk yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların ve Tahran'ı kendi taleplerine boyun eğmeye zorlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Bu girişimlerin İran halkının "bağımsızlığını, onurunu ve ulusal egemenliğini koruma kararlılığını" etkilemeyeceği vurgulandı.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Batı Şeria'da işgalci İsraillilerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
Kayseri'de 4 sürücüye 148 bin lira ceza
19:47
Kara yoluna boya döken iki firmaya 20,9 milyon lira ceza
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim ve teknolojide yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz
18:18
Yılmaz: Sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumdayız
17:53
Batı Şeria'da işgalci İsraillilerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
17:24
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 75'e yükseldi
Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
FOTO FOKUS
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ