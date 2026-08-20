Batı Şeria'da işgalci İsraillilerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasında seyreden Filistinlilere ait araca saldırdı.

Muğayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, İsraillilerin iki köy arasındaki Merc Sia bölgesine sızarak Filistinlilere ait araca saldırdığını ve aracın devrildiğini belirtti.

Saldırganların araçtaki Filistinlilere de saldırdığını aktaran Ebu Naim, olayda 6 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye ve Ebu Felah Tıp Merkezine kaldırıldığını ifade etti.

Kuzey Ağvar bölgesinde de bir Filistinli genç, Bakiya Ovası'nda çalıştığı sırada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı. Sağlık kaynakları, yaralı gencin tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail güçleri Nablus ve Tulkerim'e baskın düzenledi

Öte yandan AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Balata Mülteci Kampı'nın ana girişini kapatarak araçların giriş ve çıkışına izin vermedi.

İsrail güçleri kamp içindeki İbadurrahman Camii'ne de baskın düzenlerken, kampın bazı bölgelerinde Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı.

İsrail güçlerinin gazetecilerin olayları takip etmek üzere kampa girişine de izin vermemesi nedeniyle gazeteciler gelişmeleri kapatılan kamp girişinin dışında takip etmek zorunda kaldı.

İsrail güçleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı

WAFA'nın haberine göre, Tulkerim kentinde ise İsrail güçleri bir Filistinli kadın ile oğlunu evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının, 6 aylık idari tutukluluk kararıyla cezaevinde bulunan Ahmed Metruk'un eşi olduğu belirtildi.

İsrail güçleri ayrıca Tulkerim'in doğusundaki Zunabe Mahallesi'nde bir Filistinli genci, gencin evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Batı Şeria'da saldırılar artıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskınları ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli ve uluslararası çevreler, söz konusu saldırıların devam etmesinin yol açabileceği sonuçlara ilişkin uyarılarda bulunuyor.