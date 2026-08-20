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Dünya
AA 20.08.2026 16:20

İşgalci İsraillilerin, Batı Şeria'da 3 eve yönelik ablukası 12'nci gününde sürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik ablukası 12'nci gününde devam ediyor.

İşgalci İsraillilerin, Batı Şeria'da 3 eve yönelik ablukası 12'nci gününde sürüyor
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, beldenin Ras el-Ayn bölgesinde bulunan 3 evi abluka altında tutmayı sürdürdüğünü söyledi.

Vadi, temel ihtiyaç malzemelerinin söz konusu ailelere ulaştırılmasının engellenmesi nedeniyle ailelerin bazı gıda ve ilaçlar konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

İsrail güçlerinin "evlerden birine el koyarak burayı askeri karargaha dönüştürdüğünü ve aynı zamanda bölgeyi askeri bölge ilan ettiğini" hatırlatan Vadi, söz konusu uygulamanın devam ettiğini kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyor.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

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