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Dünya
AA 20.08.2026 13:46

İsviçre'de hükümetten, hava savunma sistemini güçlendirmek için ek ödenek talebi

İsviçre hükümeti, artan tehditleri gerekçe göstererek hava savunma sistemini güçlendirmek için parlamentodan 970 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 59 milyar Türk Lirası) tutarında ek kaynak talep etti.

İsviçre'de hükümetten, hava savunma sistemini güçlendirmek için ek ödenek talebi

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, hükümet tarafından yapılan açıklamada, artan tehdit durumu gerekçe gösterilerek hava savunma sistemini güçlendirmek istendiği belirtildi.

Açıklamada, bu sebeple parlamentodan 970 milyon İsviçre frangı tutarında ek kaynak talep edildiğine işaret edilerek, "Söz konusu fonlar, silahların teslimat tarihlerini güvence altına almak için ön ödemeler yapmak amacıyla kullanılacak. Özellikle 250 milyon İsviçre frangı kısa menzilli kara tabanlı hava savunması ve 650 milyon İsviçre frangı ise orta menzilli kara tabanlı hava savunması için ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Radar ve mini insansız hava araçlarına karşı savunma sistemlerine de 70 milyon İsviçre frangı tutarında yatırım yapılacağı aktarılan açıklamada, üreticilerin giderek daha fazla miktarda ön ödeme talep ettiği ve bu ön ödemelerin olmaması halinde tedariklerin yıllarca gecikebileceği kaydedildi.

Açıklamada, 970 milyon franklık kredinin kurumlar vergisinden elde edilen gelirlerin artması ve federal hükümetin buna bağlı olarak iyileşen gelir tahminleri sayesinde finanse edilebileceği de vurgulandı.

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