İsrail'de Ben Gurion Havalimanı’nda çalışanlar iş bıraktı: Gelen uçuşlar durduruldu

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, havalimanı çalışanlarının iş bırakmasının ardından İsrail Havalimanları İdaresi, check-in işlemlerini durdurdu ardından havalimanındaki faaliyetleri tamamen askıya aldı.

Havalimanındaki check-in işlemlerinin durdurulması, yılın en yoğun seyahat günlerinden birinde yaklaşık 100 bin yolcu ve 600 uçuşun bulunduğu Ben Gurion’da yoğunluğa ve kaosa yol açtı.

Pilotlara ve hava yolu şirketlerine gönderilen bildiride, havalimanının saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatıldığı bildirildi.

İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava trafiğinin azaltılacağı ve inişlerin tamamen durdurulmasına kadar varabilecek kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi.

İnişlerin durdurulmasına rağmen havalimanından kalkışların devam edeceği ancak uçuşların daha düşük bir kapasiteyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsrail Havalimanları İdaresi daha sonra revize edilmiş uçuş programına uygun olarak operasyonların saat 15.00'ten itibaren kademeli olarak yeniden başladığını açıkladı.