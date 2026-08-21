Tarihi güçteki "Süper El Nino" ABD'de kış dengelerini değiştirecek

Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla başlayan El Nino döngüsü, atmosferdeki hava akımlarını tetikleyerek küresel iklim üzerinde zincirleme etkilere yol açıyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) uzmanları, sistemin hızla güçlendiğini ve yıl sonuna kadar tarihin en güçlü El Nino olayına dönüşme olasılığının yaklaşık yüzde 70 olduğunu belirtiyor. Bilim insanları bu seviyedeki bir gücün nadir rastlanan bir durum olduğunun altını çiziyor.

Kuzeyde ılıman ve kurak hava, güneyde aşırı yağış

El Nino dönemlerinde fırtınaları taşıyan atmosferik hava akımı (jet stream) güneye doğru kayarak ABD genelindeki kış dengelerini ikiye bölüyor.

Bu durum ülkenin güney kesimlerinde daha serin hava, şiddetli fırtınalar ve yoğun yağışlara zemin hazırlarken, kuzey eyaletlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine ve kuraklığa neden oluyor.

Kar yağışını bekleyen kuzeydoğu eyaletlerinde ise sıcaklık artışı sebebiyle kış aylarında ortalamanın altında kar görülmesi öngörülüyor.

Şiddetli fırtına ve don riski artıyor

Atmosfer modellerine göre özellikle Güneydoğu bölgesi, Güney Kaliforniya ve Florida hattında aşırı yağış, sulu kar ve dondurucu yağmur riski yükseliyor.

Florida gibi bazı kıyı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtınaların kış aylarında normalden çok daha aktif olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, El Nino'nun doğrudan etkisiyle birlikte küresel ısınmanın da kış mevsimini giderek daha ılıman hale getirdiğine ve kar örtüsünün yıllar içinde belirgin biçimde azaldığına dikkat çekiyor.