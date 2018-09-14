Ryanair tarihinin en büyük grevine tanıklık edebilir

Havayolu çalışanlarını temsil eden çeşitli Avrupa sendikaları, perşembe günü Brüksel’de düzenlenen toplantı sonrası İrlandalı havayolu şirketinin 28 Eylül’de "tarihin en büyük grevine" tanıklık edebileceğini açıkladı.

Büyük grevin gerçekleştirileceği 28 Eylül tarihi daha önce sendikalar tarafından duyurulmuştu ancak henüz kesinlik kazanmamıştı. Başta Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa’nın önemli ülkelerini etkilemesi beklenen grevin 12 Eylül tarihinde çok sayıda pilotun iş bırakma eyleminde bulunması sonrası 150 uçuşun iptal edildiği Almanya gibi ülkeleri de yine etkilemesi bekleniyor.

Ryanair sendikalara tepkili

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair yönetimi tarafından yayınlanan bildiride ise Belçika işçi sendikası CNE’nin (Ulusal Çalışanlar Merkezi) iddia ettiği gibi 28 Eylül’de yapılması planlanan greve az sayıda çalışanın katılacağı ve grevin bir kaosa sebep olmayacağı belirtildi.

Şirket yönetimi 28 Eylül tarihinde yapılacak grevin uçuş programı üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağını ve önceki grevlerde olduğu gibi İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Portekiz’deki kabin çalışanlarının çoğunlukta iş başı yapmasının beklediğini belirterek, iddia edildiği gibi kaotik bir ortamın ve uçuş planında bir karmaşanın yaşanmayacağını dile getirdi.

Ryanair grevleri

Avrupa'da Air France ve Lufthansa'yla başlayan havayolu şirketleri protestoları, İrlanda merkezli Ryanair'e de sıçradı.

Ryanair'de bu yıl temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlarının artırılması ve Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda'nın değil çalıştıkları ülkelerin yasalarına tabi olmak isteyen pilotlar, sendikaların çağrısıyla Ağustos ayında 5 Avrupa ülkesinde greve gitti.

Merkezi Frankfurt’taki Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit'in (VC) yaptığı açıklamada ise, Ryanair'in pilotları için Almanya'da "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu kaydedilerek 12 Eylül Çarşamba günü saat 03.01 ile 13 Eylül Perşembe saat 02.59 arasında greve gidileceği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: İHA