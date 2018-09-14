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Balkondan sarkan çocuğu kurtaran göçmen Fransız vatandaşı oldu

Geçen Mayıs ayında Fransa’da bir binanın 4’üncü katından düşmek üzere olan çocuğu tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamadou Gassama, resmen Fransız vatandaşı oldu.

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Balkondan sarkan çocuğu kurtaran göçmen Fransız vatandaşı oldu

Geçen Mayıs ayında bir bebek balkona tırmanmış ve kimsenin erişemediği bir noktada sarkmıştı. Olayı gören Malili göçmen Mamadou Gassama hiç düşünmeden 30 saniye içinde 4 kat tırmanarak bebeği kurtarmış, dünyanın gündemine oturmuştu. Genç adamın lakabı da "Malili örümcek adam" olmuştu. 

Olayın ardından Gassama’ya Fransa’da oturma izni verilmiş ve kahramanlığı nedeniyle de vatandaşlık işlemleri hızlandırılmıştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Elysee Sarayı’na kabul ettiği Gassama’ya cesaret madalyası vermiş, bir yıldır inşaatlarda kaçak çalışan Gassama’ya Paris İtfaiyesi'nde iş verilmişti.  

Vatandaşlık işlemleri tamamlanan ’örümcek adam’ lakaplı Gassama resmen Fransız vatandaşı oldu.

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: Mamadou Gassama, göçmen, fransa
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