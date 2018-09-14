ABD'den Rusya'ya suçlama

ABD, Rusya'yı, Rus aktörlerin ihlal iddialarının yer aldığı Kuzey Kore'ye yaptırımlarla ilgili raporda değişiklik yapılması için BM heyetine baskı yapmakla suçladı.

14 Eylül 2018 Cuma 10:52





