Londra ile Moskova arasında Skripal krizi büyüyor

İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus zanlıların "bariz bir şekilde yalan söylediği" belirtililerek, "Rus devlet televizyonundaki bu söyleşide aktarılan bariz yalanlar halkın zekasına hakarettir. Dahası bu sözler bu felaket saldırının kurbanlarına ve ailelerine hakarettir" denildi.

"Tüm dünya bunu Rusya'nın yaptığının farkında"

Konuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da "Yalan TV programlarını durdurmanın zamanı geldi. Tüm dünya bunu Rusya'nın yaptığının farkında" dedi.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu ve Rus askeri istihbaratına çalıştıklarını söylerek kimlikleriyle fotoğraflarını servis ettiği iki Rus vatandaşı Alekandr Petrov ve Ruslan Boşirov dün Russia Today (RT) Televizyonu'na konuşmuş ve kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Petrov ve Boşirov, "Salisbury Kategrali'ni gezen iki turisttik. Arkadaşlarımız uzun zamandır bu muhteşem şehri gezmemiz tavsiyesinde bulunuyorlardı. Katedralin 123 metrelik bir kulesi ve bu kulede dünyada en uzun süredir çalışır bulunan saat yer alıyor" diye konuşmuştu.

Bu iki adamın açıklamaları Londra ve Moskova arasındaki, dünyayı kendi anlatımlarına inandırma mücadelesinin en güncel adımı oldu.

Uluslararası kriz yaratan Skripal olayı nasıl başladı?

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba ile kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubundan olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın diplomatlarını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Kaynak: AA, BBC