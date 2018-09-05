Skripal krizinde 2 Rus vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İngiliz savcılar, Rus vatandaşları Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un geçtiğimiz Mart ayında eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'i zehirlediklerine dair ellerinde yeterli kanıt olduğunu açıkladı ve haklarında Avrupa genelinde yakalama emri çıkardı.

Kraliyet Savcılık Servisi Hukuk Hizmetleri Direktörü Sue Hemming, “Rus anayasası kendi vatandaşlarının iadesine izin vermediği için bu kişilerin iadesi için Rusya'ya başvurmayacağız” dedi.

İngiliz polisi, fotoğraflarını yayınladığı her iki şüphelinin de 40 yaşlarında olduğunu duyurdu.

Uluslararası kriz yaratan Skripal olayı nasıl başladı?

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba ile kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubundan olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın diplomatlarını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Kaynak: Reuters