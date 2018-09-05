İran'dan Avrupa ülkelerine "5 Kasım'a kadar adım atın" çağrısı

Avrupa ülkelerinin ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı korumak için Kasım ayına kadar bir sonuca ulaşması gerektiğini belirten Arakçi, "Eğer çözüm mekanizmaları uygulamaya konulmazsa nükleer anlaşmada kalmanın bizim için bir faydası olmayacaktır" dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, nükleer anlaşmayı kendisi için bir güvenlik meselesi olarak gören Avrupa'nın anlaşmayı korumaya çalıştığını ancak şu ana kadar atılan adımların yetersiz olduğunu ifade etti.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durduran Avrupalı şirketlere işaret eden Arakçi, Avrupa'nın, şirketleri karar almaları noktasında yönlendiremediğini ve bu durumun İran için sorun oluşturduğunu kaydetti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımların ilk bölümünü geçen ay yeniden uygulamaya başlamıştı. Enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü 5 Kasım'da devreye girecek.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından, ABD Hazine Bakanlığı'ndan İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 7 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 5 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

İran'dan sert karşılık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin yasa dışı olduğunu ve ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik çabalarına teslim olmayacağını ifade etmişti.

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA