Birleşmiş Milletler: Burundi'de insanlığa karşı suçlar işleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından 2016'da kurulan Burundi Soruşturma Komisyonunun ülkedeki hak ihlallerine ilişkin hazırladığı yeni rapor açıklandı.

Komisyon raporu, insan hakları ihlallerine maruz kalan 900 kurbanın ve görgü tanığının ifadelerine dayandırılırken, Komisyonun tüm girişimlerine rağmen Burundi hükümetinin diyalog ve iş birliği çağrılarını reddettiği ifade edildi.

Raporda, Burundi'de infazlar, keyfi gözaltılar ve tutuklamalar, işkenceler, insanlık dışı muameleler, cinsel şiddet ve zorla kaybetme gibi suçlar işlendiğine yer verildi.

Ülkede demokratik alanların giderek daraldığına dikkat çekilen raporda, hızlı artan nüfusun yoksulluğu da beraberinde getirdiği kaydedildi.

"Komisyonun, Burundi'de insanlığa karşı suçların işlenmeye devam edeceğine inanmak için makul gerekçeleri var." ifadeleri kullanılan raporda, ülkede son iki yılda çok ciddi insan hakları ihlallerinin yapıldığı vurgulandı.

Burundi Soruşturma Komisyonu Başkanı Doudou Diene, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Komisyonun ilk raporunda belgelediği insan hakları ihlalleri geçen yıl boyunca da devam etti. Cesetlerin ortadan kaldırılması veya geceleri operasyon yapılması gibi bazı uygulamalar, bu ihlalleri daha az görünür hale getirmeye yönelik hamlelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun hazırladığı rapor, 10-11 Eylül'de BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilecek BM İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumuna sunulacak.

2015'ten sonra şiddet olaylarında büyük artış

Burundi'de 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 30 Nisan 2018'de yayınlanan bir raporda, ülkedeki şiddet olaylarında binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 430 binden fazla kişinin yerlerinden edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA